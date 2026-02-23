Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 1 vom 02.03.2026
48 Min. Folge vom 02.03.2026 Ab 12

Als die dreifache Mutter Joleen Cummings als vermisst gemeldet wird, schlägt das Verschwinden Wellen in ihrer Familie und Gemeinde. Während die Polizei von Nassau County fieberhaft nach ihr sucht, rücken ihr neuer Partner und seine kriminelle Vergangenheit ins Zentrum der Ermittlungen. Doch je mehr Hinweise die Beamten sammeln, desto komplizierter wird der Fall, und schon bald wirft eine Aussage einer Kollegin ein neues Licht auf Joleens Schicksal.

