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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Gefallen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 09.03.2026
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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Folge 3: Gefallen

48 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Am 15. November 2010 entdeckt die Polizei in einem Vorort von Boston mitten auf der Straße die Leiche eines jungen Mannes. Zunächst deutet alles auf einen Verkehrsunfall hin, doch die Spuren erzählen eine unglaubliche Geschichte: Der Mann scheint vom Himmel gefallen zu sein. Bald wird seine Identität enthüllt - es ist der 16-jährige Delvonte Tisdale aus North Carolina. Doch wie konnte er über 1.000 Kilometer entfernt sterben? Die Wahrheit ist ebenso tragisch wie außergewöhnlich.

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