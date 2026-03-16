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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Tödliche Zwangsvollstreckung

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 16.03.2026
Tödliche Zwangsvollstreckung

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Forensic Factor - Beweise lügen nicht

Folge 5: Tödliche Zwangsvollstreckung

48 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Als Nick Firkus am 25. April 2010 den Notruf wählt, klingt seine Geschichte schockierend: Ein Einbrecher soll seine Frau Heidi erschossen und ihn selbst verletzt haben. Doch bald stoßen die Ermittler auf Ungereimtheiten. Das Ehepaar stand kurz vor der Zwangsräumung, die Finanzen lagen in Trümmern - und Zweifel wachsen, ob Heidi wirklich über alles Bescheid wusste. Mit Unterstützung des FBI rollt man den Fall neu auf, bis Jahre später die wahre Tragödie ans Licht kommt.

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