Der Inbegriff des BösenJetzt kostenlos streamen
Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 2: Der Inbegriff des Bösen
48 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
In Seattle stößt man auf einem Wanderweg auf verstreute Leichenteile, die die Ermittler vor ein Rätsel stellen. Die Identifikation des Opfers gestaltet sich zunächst schwierig, doch eine markante Tätowierung gibt den entscheidenden Hinweis: Es handelt sich um die 56-jährige Mavis Nelson. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie ein Gespräch mit ihrem Nachbarn, der in der Vergangenheit bereits mehrfach straffällig wurde. Ob es sich bei ihm um den Täter handelt?
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Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Wissenschaft
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Exploration Distribution INC.