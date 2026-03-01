Forensic Factor - Beweise lügen nicht
Folge 4: Spiel mit dem Feuer
48 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Ein ausgebranntes Auto auf einer Landstraße in Burnet County gibt Rätsel auf: Im Inneren liegt eine stark verbrannte Leiche, und schnell wird klar, dass es kein Unfall war. Eine Frau behauptet, es sei ihr Sohn Clayton Daniels - doch die DNA-Analyse widerlegt sie. Während die Ermittler tiefer graben, offenbart sich ein Netz aus Lügen, Täuschung und familiären Abgründen. Forensische Spuren führen schließlich zur schockierenden Wahrheit.
Genre:Krimi, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Exploration Distribution INC.