Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Forsthaus Rampensau Germany

Drama im Dauermodus

JoynStaffel 3Folge 10vom 11.12.2025
Joyn Plus
Drama im Dauermodus

Drama im DauermodusJetzt ohne Werbung streamen

Forsthaus Rampensau Germany

Folge 10: Drama im Dauermodus

49 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Zu langweilig, zu gestellt, zu dramatisch - für wen hat das letzte Stündlein geschlagen? Das Raus-Rein-Spiel entscheidet darüber, wer das "Forsthaus Rampensau Germany" 2025 verlassen muss! Melina kritisiert Leons Verhalten - und er bricht in Tränen aus. Aus einem klärenden Gespräch wird Drama pur. Gina stellt Melina - worauf die lieber flüchtet. Als sich auch noch Max einmischt, droht die Stimmung vollends zu kippen. Und schon während des Rein-Raus-Spiels nimmt das nächste Drama seinen Lauf...

Alle Staffeln im Überblick

Forsthaus Rampensau Germany
Joyn
Forsthaus Rampensau Germany

Forsthaus Rampensau Germany

Alle 3 Staffeln und Folgen