Forsthaus Rampensau Germany

Comeback der Harmonie - oder nicht?

JoynStaffel 3Folge 9vom 11.12.2025
Comeback der Harmonie - oder nicht?

Folge 9: Comeback der Harmonie - oder nicht?

48 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Nach dem Streit zwischen Eva Benetatou und Walentina Doronina ist das einstige Power-Couple nun solo unterwegs. Walentinas Auszugsdrohung? Heiße Luft. Aber wie geht es weiter? Das klärende Gespräch mit Maurice Dziwak endet erneut im Drama. Beim Spiel "Team-Work-Balance" zeigt sich, wer sich vor dem nächsten Absägen retten kann. Doch zuerst müssen Gina Beckmann und Leon Content eine folgenschwere Entscheidung treffen...

