Forsthaus Rampensau Germany
Folge 13: Das Tabak-Trauma
48 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12
Drama-Alarm im Forsthaus! Dilaras Ansage schickt Ginas Ego in den Sinkflug - Tränen inklusive. Im Raus-Rein-Spiel treten Walentina und Eva gegen Max und Melina an. Der Alkohol- und Nikotin-Entzug schlägt den Promis aufs Gemüt. Und Dilara? Startet die Casanova-Therapie für Marc-Robin.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2023
