Forsthaus Rampensau Germany
Folge 19: Forsthaus Rampensau Germany - Final-Reunion
45 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
In der großen Reunion von "Forsthaus Rampensau Germany" treffen die einstigen Bewohner:innen wieder aufeinander. Wurde aus Gina Beckmann und Henna ein Paar? Sind Eva Benetatou und Walentina Doronina noch befreundet? Und wie geht es mit Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht weiter?
