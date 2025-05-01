Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Janine & Jörg

sixxStaffel 1Folge 10
Janine & Jörg

Janine & JörgJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 10: Janine & Jörg

45 Min.Ab 6

Jörg ist 27 Jahre alt und arbeitet als Krankenpfleger im mobilen Pflegedienst. Gemeinsam mit Janine (28) hat er einen zehn Monate alten Sohn. Seit seiner Jugend gehört Jörg der Gothik-Szene an. Deshalb soll auch die Hochzeitsfeier ganz in diesem Zeichen stehen. Hier ist Experte Frank Matthée gefragt - um diesmal nicht mit einer weißen, sondern einer schwarzen Hochzeits-Deko eine schöne Atmosphäre zu schaffen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen