Frank - der Weddingplaner
Folge 11: Ann-Katrin & Matthias
46 Min.Ab 6
Ann-Katrin (30) und Matthias (32) wohnen seit drei Jahren zusammen in einem Einfamilienhaus in Frankfurt an der Oder, an dem sie jede freie Minute werkeln. Um dem Immobilienfachwirt und der gelernten Zahnarzthelferin eine einzigartige Hochzeit zu verschaffen, hat sich Frank etwas Besonderes einfallen lassen: Er fährt mit dem zukünftigen Brautpaar nach Berlin zu einem Eisskulpturenhersteller. Das Hochzeitsbuffet soll nämlich durch eine Skulptur aus Eis abgerundet werden ...
Frank - der Weddingplaner
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH