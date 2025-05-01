Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 2
45 Min.Ab 6

Uta und Andreas gehören zu den Millionen von Menschen, die sich im Internet gefunden haben. Schon lange haben sie den großen Wunsch, ihre Liebe mit einer Hochzeit und einem gemeinsamen Kind zu besiegeln. Leider hat bisher nur die Anschaffung ihres Hundes geklappt. Dieser soll natürlich auch an der Trauung teilnehmen. Doch leider sind in ihrem zuständigen Standesamt Hunde nicht zugelassen - jetzt ist Franks Organisationstalent gefragt ...

sixx
