Frank - der Weddingplaner
Folge 13: Alexandra & René
46 Min.Ab 6
René (26) und Alexandra (31) sind seit fünf Jahren ein Paar. Vor kurzem haben sich die beiden gemeinsam ein altes Haus mit 1000 qm Grundstück gekauft - ihr derzeitiges Hobby und Lebensprojekt. Vor einem Jahr machte René Alexandra einen Heiratsantrag. Ihre Hochzeitsfeier soll im Rittersaal auf Schloss Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. Damit sich das Brautpaar und die Gäste in dem traumhaften Raum wohl fühlen, hat Frank eine Feng-Shui-Beraterin engagiert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH