Frank - der Weddingplaner
Folge 14: Andreas & Harald
46 Min.Ab 6
Die Hochzeit von Andreas und Harald ist eine Premiere für Frank: Die erste homosexuelle Eheschließung in seiner Sendung. Für das Brautpaar ist die Zeremonie die Besiegelung ihrer großen Liebe - gemeinsam haben sie einen harten Schicksalsschlag überstanden: Harald hatte Krebs. Der Weddingplaner sorgt dafür, dass die Hochzeitsparty für die beiden Männer unvergesslich wird ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH