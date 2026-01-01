Zum Inhalt springenBarrierefrei
Andreas & Harald

sixxStaffel 1Folge 14
Folge 14: Andreas & Harald

46 Min.Ab 6

Die Hochzeit von Andreas und Harald ist eine Premiere für Frank: Die erste homosexuelle Eheschließung in seiner Sendung. Für das Brautpaar ist die Zeremonie die Besiegelung ihrer großen Liebe - gemeinsam haben sie einen harten Schicksalsschlag überstanden: Harald hatte Krebs. Der Weddingplaner sorgt dafür, dass die Hochzeitsparty für die beiden Männer unvergesslich wird ...

sixx
