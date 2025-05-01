Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Xenia & Özcan

sixxStaffel 1Folge 17
Xenia & Özcan

Xenia & ÖzcanJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 17: Xenia & Özcan

47 Min.Ab 6

Die 30-jährige Xenia und der 29-jährige Özcan wollen im verflixten siebten Jahr nun endlich den Bund fürs Leben eingehen. Am Tag der Hochzeit scheint sich ein Desaster anzubahnen. Nicht nur, dass es in Strömen regnet und das die Stimmung der Freilufthochzeit drückt, sondern der Bräutigam ist total deprimiert, da er einen Ausschlag im Gesicht bekommen hat. Doch schließlich lichten sich die Wolken und die Traumhochzeit im Klosterhof Seeligenthal in Köln kann beginnen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen