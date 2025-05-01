Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank - der Weddingplaner

Janina & Karan

sixxStaffel 1Folge 15
Janina & Karan

Frank - der Weddingplaner

Folge 15: Janina & Karan

45 Min.Ab 6

Janina ist 28 Jahre alt und hat gerade ihr Psychologiestudium beendet. Ihr Freund Karan studiert Jura und BWL. Seit elf Jahren sind die beiden ein Paar. Vor fast einem Jahr hat Karan Janina während eines USA-Urlaubs einen Heiratsantrag gemacht. Jetzt wollen die beiden ein rauschendes Fest im Kempinski Schlosshotel Rheinsberg in Eltville-Erbach feiern. Die Hochzeit ist eine Herausforderung für Frank, denn das Brautpaar gehört der indischen Bahai Religion an ...

