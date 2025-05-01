Frank - der Weddingplaner
Folge 23: Stefanie & Ümit
46 Min.Ab 6
Stefanie und der türkische Ümit sind sich vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal begegnet. Aus Freundschaft wurde Liebe. Seit einem Segelturn sind die beiden ein Paar und verbringen jede freie Minute zusammen. Ihre unterschiedliche Herkunft ist für die beiden unbedeutend. Für ihre Hochzeit muss das Paar noch eine Menge organisieren. Da sie beide viel beschäftigt sind und sich vor der Trauung in Deutschland auch noch in der Türkei verloben wollen, haben sie sich an Frank gewandt.
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
© Seven.One Entertainment Group GmbH