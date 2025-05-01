Frank - der Weddingplaner
Folge 29: Sharon & Paul
45 Min.Ab 6
Paul und Sharon haben sich auf einer Weltreise in Australien kennengelernt. Seit drei Jahren leben die beiden zusammen in Trudering bei München. Für das Paar ist klar: Sie gehören für immer zusammen. Nachdem die beiden im August standesamtlich in der Südsee geheiratet haben, soll nun die kirchliche Zeremonie stattfinden ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH