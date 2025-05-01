Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefanie & Hans Peter

sixxStaffel 1Folge 3
Folge 3: Stefanie & Hans Peter

45 Min.Ab 6

Stefanie und Hans Peter haben vor, im großen Rahmen auf einem Schloss zu heiraten. Frank hat also jede Menge Arbeit, um die geplante Sissi-Hochzeit wahr werden zu lassen. Vor allem Perfektionistin Stefanie steht ihm hier zur Seite, damit die pompöse Feier bis ins kleinste Detail geplant ist. Denn bei der klassischen Hochzeit darf nichts dem Zufall überlassen werden. Dank Franks kreativen Ideen gibt es eine Traumhochzeit und eine große Überraschung für Auto-Narr Hans Peter ...

