Steffi & Sascha

Staffel 1Folge 30
Folge 30: Steffi & Sascha

45 Min.Ab 6

Stefanie ist 28 Jahre alt und seit neun Jahren bei einer Bank beschäftigt. Der 30-jährige Sascha ist ebenfalls Banker. Bei der Arbeit haben sich die beiden auch kennengelernt. Seit neun Jahren sind sie ein Paar und haben immer noch Schmetterlinge im Bauch. Die Hochzeit soll etwas ganz Besonderes werden. Bräutigam Sascha kümmert sich traditionsgemäß um den Brautstrauß. Allerdings fühlt er sich, zusammen mit seinem Trauzeugen, etwas verloren dabei ...

