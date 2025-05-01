Frank - der Weddingplaner
Folge 31: Katja & Thomas
46 Min.Ab 6
Katja und Thomas aus Frankfurt sind seit fünf Jahren ein Paar. Auf einem Rummelplatz haben die beiden beschlossen, zu heiraten. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während Katja es bunt und kitschig mag, bevorzugt der Bräutigam eine eher dezente und praktische Dekoration ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH