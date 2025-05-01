Frank - der Weddingplaner
Folge 34: Nadine & Sven
45 Min.Ab 6
Nadine ist Chefin einer Cateringfirma in Velbert, Sven ist Musiker. Er leitet eine Musikschule, an der er auch selbst unterrichtet. Dort hat sich das Paar vor vielen Jahren kennen gelernt. Für gemeinsame Stunden bleibt wenig Zeit, da ihre Berufe die beiden sehr in Anspruch nehmen. Frank hat für ihre Hochzeitsfeier eine besonders ausgefallene Idee: Ein Maler soll sie und ihre Gäste portraitieren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH