Frank - der Weddingplaner

Cindy & Jan

sixxStaffel 1Folge 37
Folge 37: Cindy & Jan

46 Min.Ab 6

Wernigerode, die kleine Stadt im Harz, unweit des Brockens - Hier arbeitet der 28-jährige Jan als Leichenbestatter. Ein Job, der ihn täglich mit dem Tod konfrontiert und ihn stets daran erinnert, wie kostbar das Leben ist, das er gemeinsam mit Cindy und dem fünf Monate alten Söhnchen Horacio genießt. Die ebenfalls 28-jährige Cindy ist Altenpflegerin, befindet sich aber derzeit im Mutterschutz. Jetzt soll geheiratet werden ...

