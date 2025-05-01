Frank - der Weddingplaner
Folge 40: Frederike & Stephan
46 Min.Ab 6
Die 24-jährige Frederike und der 36-jährige Stephan haben sich vor zweieinhalb Jahren kennengelernt. Schon bei der ersten Verabredung hat es zwischen den beiden gefunkt. Für die Hochzeit wünscht sich das Paar einen roten Teppich, über den sie während der Trauzeremonie schreiten werden. Für Weddingplaner Frank ist der Wunsch natürlich Befehl ...
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
