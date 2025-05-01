Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Manja & Thomas

sixxStaffel 1Folge 42
Manja & Thomas

Manja & ThomasJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 42: Manja & Thomas

46 Min.Ab 6

Manja ist 26 Jahre alt und gelernte Handelsfachwirtin. Sie arbeitet in einer Parfümerie. Ihr 31-jähriger Freund Thomas ist Mechaniker. Manja und Thomas sind schon sehr lange ein Liebespaar. Neun Jahre sind die beiden schon zusammen. Und seit einem Jahr gehört auch ihr Sohn zur Familie. Die Hochzeit von Manja und Thomas soll nach der Geburt des ersten Kindes das Familienglück perfekt machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen