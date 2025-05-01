Frank - der Weddingplaner
Folge 42: Manja & Thomas
46 Min.Ab 6
Manja ist 26 Jahre alt und gelernte Handelsfachwirtin. Sie arbeitet in einer Parfümerie. Ihr 31-jähriger Freund Thomas ist Mechaniker. Manja und Thomas sind schon sehr lange ein Liebespaar. Neun Jahre sind die beiden schon zusammen. Und seit einem Jahr gehört auch ihr Sohn zur Familie. Die Hochzeit von Manja und Thomas soll nach der Geburt des ersten Kindes das Familienglück perfekt machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH