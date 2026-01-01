Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Nina & Pierre

sixxStaffel 1Folge 47
Nina & Pierre

Nina & PierreJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 47: Nina & Pierre

46 Min.Ab 6

In Mühlheim an der Ruhr trifft Weddingplaner Frank Matthée das Brautpaar Nina und Pierre. Die beiden möchten in der Erlöserkirche heiraten und im Anschluss im dortigen Gemeindezentrum feiern. Frank wird ihnen mit der Organisation helfen. Zuerst kümmert er sich um die Sitzordnung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen