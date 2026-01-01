Frank - der Weddingplaner
Folge 47: Nina & Pierre
46 Min.Ab 6
In Mühlheim an der Ruhr trifft Weddingplaner Frank Matthée das Brautpaar Nina und Pierre. Die beiden möchten in der Erlöserkirche heiraten und im Anschluss im dortigen Gemeindezentrum feiern. Frank wird ihnen mit der Organisation helfen. Zuerst kümmert er sich um die Sitzordnung ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH