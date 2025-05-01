Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Silke & Andreas

sixxStaffel 1Folge 49
Silke & Andreas

Silke & AndreasJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 49: Silke & Andreas

45 Min.Ab 6

Andreas ist 33 Jahre alt und Vermesser bei den Stadtwerken in Magdeburg. Die 36-jährige Silke ist gelernte Krankenschwester und arbeitet auf der Wachstation im Klinikum Olverstedt. Silke hat bereits einen Sohn, den inzwischen 16-jährigen Tom. Silke und Andreas wollen nun endlich heiraten ... Um beim Eröffnungstanz auf ihrem Hochzeitsfest eine gute Figur zu machen, beginnen sie einen Tanzkurs ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen