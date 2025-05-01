Frank - der Weddingplaner
Folge 51: Renata & Goran
45 Min.Ab 6
Renata ist 23 Jahre alt und lebt seit mehreren Jahren in Deutschland. Sie ist gelernte Krankenschwester und arbeitet zurzeit im Vor- und Sprechzimmer bei einem Professor in der Frauenklinik. Ihr Freund Goran ist 27 Jahre und betreibt seit Jahren ein italienisches Restaurant. Zum ersten Mal haben sich die beiden in einer Diskothek gesehen. Seit ihrem Kuss sind sie ein Paar und frisch verliebt wie am ersten Tag ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH