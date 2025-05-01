Frank - der Weddingplaner
Folge 54: Steffi & Max
46 Min.Ab 6
Weddingplaner Frank Matthée begibt sich heute auf Zeitreise. Auf Burg Falkenstein im Harz erwartet er das junge Brautpaar Steffi und Max. Besonders Steffi ist ein großer Mittelalter-Fan und so soll die Hochzeit ganz im Zeichen dieser Epoche stehen ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH