Frank - der Weddingplaner
Folge 55: Wilma & Olaf
46 Min.Ab 6
Wilma und Olaf haben sich vor 20 Jahren kennengelernt und sind bisher auch ohne Trauschein zusammen durch dick und dünn gegangen. Gemeinsame Interessen wie das Tanzen haben das Paar über die Jahre zusammengeschweißt. Olaf ist bereits einmal geschieden und hätte seine Wilma schon längst geheiratet. Doch sie hat bisher jeden seiner acht Heiratsanträge ausgeschlagen, weil sie Angst hat, dass sich die Beziehung ändert.
