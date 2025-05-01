Frank - der Weddingplaner
Folge 56: Agnieszka & Amir
46 Min.Ab 6
Die 28-jährige Agnieszka arbeitet als Empfangsdame bei einem lokalen Fernsehsender. Auch Amir ist 28 Jahre alt und gelernter Oberkellner. Das Paar kennt sich schon aus Jugendzeiten. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern des 15 Monate alten Darius. Die Hochzeitfeier soll in einem marokkanischen Restaurant in der Wiener Innenstadt stattfinden ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH