Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Katrin & John

sixxStaffel 1Folge 57
Katrin & John

Katrin & JohnJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 57: Katrin & John

45 Min.Ab 6

Für Frank Matthée scheint heute im herbstlichen Leipzig die Tropensonne. Das deutsch-afrikanische Brautpaar Katrin und John hat den Weddingplaner um Hilfe bei den Hochzeitsvorbereitungen gebeten. Eine afrikanische Dekoration soll an ihrem großen Tag für Stimmung sorgen und an Johns Heimatkontinent erinnern. Der 27-Jährige Profiboxer kommt aus dem Kongo und lebt schon seit fast drei Jahren in Leipzig ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen