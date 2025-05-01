Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frank - der Weddingplaner

sixxStaffel 1Folge 59
Folge 59: Best of (2)

46 Min.Ab 6

"Ja, ich will ...!": Seit er im August 2005 die Hochzeit der Popstars Sarah Connor und Marc Terenzi ausgerichtet hat, ist Frank Matthée Deutschlands bekanntester Weddingplaner. Zwischen Dorf-Hochzeit und Traumstrand-Trauung: "Frank - der Weddingplaner" begleitet deutsche Paare auf ihrem Flug in den Ehe-Himmel. Die verrücktesten Hochzeiten - zu sehen im zweiten Teil des "Best of" ...

sixx
