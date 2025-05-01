Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Dolores & Tim

sixxStaffel 1Folge 7
Dolores & Tim

Dolores & TimJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 7: Dolores & Tim

45 Min.Ab 6

Seit drei Jahren ist die 36-jährige Dolores mit dem neun Jahre jüngeren Tim zusammen. Das Zusammenleben der beiden gestaltet sich schwierig, denn die beiden führen eine Fernbeziehung. So oft es geht, fährt die Betriebswirtin zu ihrem Freund nach Saarbrücken oder umgekehrt. Für ihre Hochzeit hat sich das Paar etwas Besonderes ausgedacht: Sie wollen vor einer Abenteuer-Burg auf einem Kinderspielplatz heiraten. Weddingplaner Frank sorgt für ein unvergessliches Fest ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen