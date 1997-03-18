Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 12: Langfingers Baby
Ramona Einecke wird mit Wehen in die Klinik eingeliefert. Begleitet wird die werdende Mutter von Kaufhausdetektiv Schneebarth, der sie gerade bei einem Diebstahl erwischt hat. Zwischen den beiden bahnt sich eine Liebesbeziehung an - doch dann wird Ramona wieder beim Klauen erwischt. Pfleger Weckerlein fällt Merthin mit seinen eigenwilligen Behandlungsmethoden auf die Nerven. Dieses Mal versucht er, mit einer Farbtherapie die Verdauungsbeschwerden einer Patientin zu kurieren, bringt damit aber deren Zimmergenossin in Schwierigkeiten. Hanni, eine junge Prostituierte, spricht Merthin eines Abends in einer Kneipe an. Dorthin ist er von einem Essen geflohen, das Karina Vandré extra für ihn arrangiert und zu dem sie einflussreiche Freunde gebeten hatte. Als sich Karina kurze Zeit später bei ihm entschuldigt, gibt Merthin seine Zurückhaltung auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
