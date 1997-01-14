Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 3: Notfall
Dem Krankenhaus wird eine komplizierte Geburt angekündigt, tatsächlich rollt ein Truck vor - das Kind ist allerdings bereits geboren, der Truckerfahrer hat Geburtshelfer gespielt. Oma Jöstel trifft im Wald einen Berliner Pilzesammler. Sie macht ihn darauf aufmerksam, dass er Giftpilze gepflückt hat. Als er ihr nicht glauben will, zertritt sie die Pilze. Wütend bedroht er Oma Jöstel - sie stürzt und verletzt sich. Dr. Merthin untersucht die alte Frau und will sie ein paar Tage in der Klinik behalten. Der Pilzesammler erfährt inzwischen, dass einige der von ihm gesammelten Pilze wirklich giftig waren und versucht, sich bei Oma Jöstel nützlich zu machen. Dr. Wilke wird zu einem Notfall auf den Hof der Bieräugels gerufen. Dorothee rettet zwar dem jüngsten Bieräugel-Sohn das Leben, stürzt aber selber auf der steilen Stiege. Im Krankenhaus kann Dr. Böckler, der diensthabende Arzt, keine Herztöne des Babys mehr feststellen.
