Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 9: Schatten der Vergangenheit
Der Klinik werden die Mittel gekürzt, und alle Ärzte der Gynäkologischen Station befürchten einen Stellenabbau. Besonders Verena Georgi, die jüngste im Team, hat Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. Merthin kann sie beruhigen, denn insgeheim trägt er sich bereits mit dem Gedanken, die Klinik zu verlassen. Besondere Sorgen macht sich Merthin um Reni Stetter. Die junge Frau hatte bei einer brutalen Vergewaltigung ihr Kind verloren, scheint jetzt aber über das Erlebte hinweg zu sein. Sie ist erneut schwanger. Als sie jedoch ihren Peiniger, der vom Gefängnis Freigang erhalten hat, wieder sieht, stürzen Reni und ihr Mann in eine schwere Krise. Dann ist der Tag des Abschieds für Merthin gekommen. Er trifft seinen alten Freund Björn wieder, der sich anbietet, ihm bei der Stellensuche behilflich zu sein. Doch zwischen den beiden Freunden kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung.
