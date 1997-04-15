Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 16: Der Unfall
Durch Zufall wird Merthin Zeuge eines schweren Unfalls. Er hilft bei der Bergung der verletzten Freundinnen Cora und Anett. Während Anett mit dem Leben davonkommt, stirbt die schwangere Cora an einer Schädelverletzung. Doch das Baby in ihr lebt! Eine hitzige Auseinandersetzung entbrennt zwischen Herrn Thumak, Coras Vater, der unter allen Umständen will, dass das Baby zur Welt gebracht wird, und Andreas, Coras Mann, der die Maschine abgeschaltet wissen will. Auch Merthin und Professor Fockenberg sind sich über das richtige Verhalten in diesem Fall unsicher. Schließlich bewegen die großzügigen Spenden neuester medizinischer Geräte von Thumaks Firma Professor Fockenberg dazu, den Kampf um das ungeborene Leben aufzunehmen. Die Nichtsesshafte Mika wird von Oskar zurück in die Klinik gebracht. Sie lässt sich endlich von Merthin operieren.
