Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 18: Besuch bei Alois
Kathi leidet unter Angstzuständen. Nachdem einer der Täter, Branco, ihr im Klinikpark aufgelauert und sie bedroht hat, ist sie so verängstigt, dass sie keine Aussage mehr machen will. Kathi bekommt eine neue Zimmergenossin, Patientin Winkelhofer. Gemeinsam machen sich die beiden Frauen Mut. Jutta Winkelhofer findet sich damit ab, dass sie keine eigenen Kinder haben kann, und freut sich schließlich darauf, mit ihrem Freund und dessen Töchtern trotzdem eine Familie zu gründen. Dass Kathi das Krankenhaus verlässt, um eine Aussage zu machen, ist jedoch vor allem Pfleger Weckerleins Verdienst. Markus Merthin zieht einen Schlussstrich unter seine Beziehung zu Karina. Mit Frau Ruckhaberle, seiner Wirtin, macht er zur Ablenkung einen Ausflug in die Berge, wo sie ihre alte Liebe Alois besucht.
