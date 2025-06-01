Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 11: Der Junge muss leben
42 Min.Ab 12
Walter unternimmt eine Reise in sein Unterbewusstsein: Er begibt sich dazu in einen Wassertank und findet in der Trance eine Spur zu September. Der gibt ihm entscheidende Informationen. Das Fringe-Team ahnt bereits, dass Michael, der junge Beobachter, eine große Bedeutung für ihre Mission hat. Nun rückt der Sieg über den Beobachter tatsächlich in greifbare Nähe, als Peter, Olivia und Walter erfahren, wie Captain Windmark und seine Leute entstanden sind.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
