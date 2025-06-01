Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 12: Freiheit
42 Min.Ab 12
Michael hat das Fringe-Team verlassen und ist nun bei den Beobachtern, die ihn auf Liberty Island festhalten. Der stumme Junge war die große Hoffnung der Gruppe, die Welt von den Feinden zu befreien. Um ihn zurückzuholen, gibt Walter Olivia eine Dosis Cortexiphan. So gelangt sie noch einmal ins Paralleluniversum. Was sie und die anderen nicht ahnen, während sie nach Michael suchen: Das Kind schadet Captain Windmark und seinen Leuten mehr, als dass es ihnen hilft.
Fringe - Grenzfälle des FBI
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen