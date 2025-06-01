Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 2: In Absentia
41 Min.Ab 12
Walter hat während seiner Gefangenschaft bei den Beobachtern Teile seines Gedächtnisses verloren; daran kann auch der assoziative Gedankenintegrator nichts ändern. Kurzerhand macht sich das Fringe-Team zur Harvard Universität auf, um dort nach Aufzeichnungen oder anderen Hinweisen zu suchen und so Walters Erinnerungen zu wecken. In Walters altem Labor finden sie tatsächlich eine Videokamera, die allerdings, wie weite Teile des Labors, in Bernstein eingeschlossen ist ...
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen