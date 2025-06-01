Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 3: Der Archivar
41 Min.Ab 12
Walter hat jede Erinnerung an den Plan, die Beobachter zu bekämpfen, verloren. Aber es gibt Videotapes, auf denen er minutiös dargelegt hat, wie die Invasoren besiegt werden können. Der erste Hinweis führt nach Pennsylvania. Hier lebt eine Gruppe von Menschen allein im Wald in der Nähe einer verlassenen Goldmine. Dort muss das Fringe-Team laut Walters Videobotschaft ein Mineral sammeln, das letztlich die Energiequelle für den Gegenangriff sein soll.
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen