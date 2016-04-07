Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Asia"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 07.04.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Asia"
45 Min.Folge vom 07.04.2016Ab 12
In Indien testen die "Galileo"-Reporter Zahnpasta aus Kuhdung, lassen in Taiwan eine Messer-Massage über sich ergehen, verkosten in Indonesien einen Kobra-Burger und unterziehen einen japanischen Lebenspartner-Verleih dem Praxistest. Außerdem besuchen sie ungewöhnliche Orte wie die Katzeninsel in Japan oder das Muskeldorf in Indien.
