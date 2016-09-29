Galileo 360° Ranking Spezial: Exotisches ChinaJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 29.09.2016: Galileo 360° Ranking Spezial: Exotisches China
45 Min.Folge vom 29.09.2016Ab 12
Die "Galileo"-Reporter besuchen in China eine Schule für Seiltanz, eine für Profi-Gamer sowie ein Fußball-Internat. Außerdem verschaffen sie sich Einblick in den Versand von Mega-Paketen und den logistischen Aufwand dahinter. Auch ein Restaurant, in dem schöne Menschen umsonst speisen dürfen, ist in der Liste der Kuriositäten enthalten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben