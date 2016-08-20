Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy China"
45 Min.Folge vom 20.08.2016Ab 12
Die Reporter von "Galileo 360°" reisen einmal mehr nach China und bringen schier unglaubliche Geschichten mit. Schließlich gibt es in China nichts, was es nicht gibt. Ein Kung-Fu-Meister, der einen Kopfstand auf einem Nagel zeigt, ist ebenso im Ranking enthalten wie ein nachgebauter Roboter aus dem Film "Transformers". Außerdem: ein Chinese, der abhängig von Chili-Schärfe ist, ein Bootcamp für Internet-Süchtige und Augapfelmassagen.
