Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Buildings"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 27.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Buildings"
45 Min.Folge vom 27.08.2016Ab 12
In dieser Ausgabe geht es unter anderem um ein Höhlendorf in China, das längste Hochhaus Europas, die kleinste Wohnung Manhattans, ein riesiges Baumhaus in den USA und unterirdische Wohnungen in Australien. Außerdem: das Hotel "Burj Khalifa" in Dubai - das höchste Gebäude der Welt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben