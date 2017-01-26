Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Galileo 360° Ranking Spezial: Faszinierendes Indien

ProSieben MAXX
Galileo 360° Ranking Spezial: Faszinierendes Indien

Galileo 360° Ranking Spezial: Faszinierendes IndienJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 26.01.2017: Galileo 360° Ranking Spezial: Faszinierendes Indien

114 Min.

In Indien gelten in vielen Bereichen des Lebens andere Regeln als in der westlichen Welt. "Galileo 360°" zeigt das kontrastreiche Land aus den verschiedensten Perspektiven. Funda Vanroy präsentiert 15 verrückte Geschichten vom südasiatischen Subkontinent, zum Beispiel eine von Kindern geführte Bankfiliale, ein den Beatles gewidmetes Meditationszentrum, ein hochbegabtes Kind, das als "menschlicher Taschenrechner" bezeichnet wird, und den Träger des größten Turbans der Welt.

