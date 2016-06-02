Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisvolles Russland

ProSieben MAXXFolge vom 02.06.2016
Folge vom 02.06.2016: Geheimnisvolles Russland

110 Min. Ab 12

Ist Russland wirklich so "schön und geheimnisvoll" wie es Dschinghis Khan besangen? "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe will das herausfinden und macht erst einmal einen Vorurteilscheck. Außerdem nimmt er die Metropole Moskau näher unter die Lupe, trifft einen Oligarchen, einen Foodblogger und das stärkste Mädchen der Welt. Aber er klingelt auch spontan bei ganz normalen Moskauer Mietern, um mehr über ihren Alltag zu erfahren.

