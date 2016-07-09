Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Records"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 09.07.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Records"
47 Min.Folge vom 09.07.2016Ab 12
In dieser Spezial-Ranking-Ausgabe von "Galileo 360°" geht es um verrückte Rekorde, zum Beispiel den Weltrekord im Witzereißen, der längste Schnurrbart oder der höchste Gigacoaster der Welt. Weitere Superlative: das größte Motorrad, das größte Frühstück, der längste Ortsname, die älteste Bodybuilderin oder die breiteste Zunge der Welt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben